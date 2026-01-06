ÁíÌ³¾Ê¾ÃËÉÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢6Æü¸áÁ°10»þ¤´¤í¤«¤éÃÇÂ³¤·¤Æµ¯¤­¤Æ¤¤¤ëÅçº¬¸©ÅìÉô¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ëÃÏ¿Ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢NTT¥É¥³¥â¡¢au¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ÎÄÌ¿®ÀßÈ÷¤ËÈï³²¤Î¾ðÊó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¼çÍ×¤Ê¸ÇÄêÅÅÏÃ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÀßÈ÷¤ËÈï³²¤Î¾ðÊó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤µ¤é¤Ë¼«¼£ÂÎ¤ÎËÉºÒ¹ÔÀ¯ÌµÀþ¤Ë¤âÈï³²¤Ï¸«¤é¤ì¤º¡¢ÊüÁ÷´Ø·¸¤äÍ¹ÊØ¤Î¾õ¶·¤Ë¤âÈï³²¤Î¾ðÊó¤ÏÌµ¤¤¤È¸À¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£