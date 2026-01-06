今や子どもたちにも人気の職業となったYouTuber。今からYouTubeを始めたとして、人気者になるにはどうすればよいのだろうか？約10年前から動画配信を始め、今や登録者数114万人を誇るお笑い芸人・はいじぃが思う、「有利になれる要素」とは？※本稿は、お笑い芸人のはいじぃ『明るく生きているつもり』（KADOKAWA）の一部を抜粋・編集したものです。芸能人とYouTuberのチャンネルの間にあった溝「YouTubeで人気者になるための要素