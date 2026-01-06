トレードに出すべきと2人の若手有望株が挙げられた(C)Getty Imagesワールドシリーズ3連覇を目指すドジャースだが、この冬、トレードでさらなる補強に動くのか。そんな中、ドジャース専門メディア『Dodgers Way』は、チームに絶対に残さなければならない2人の選手と、絶対トレードに出すべき2人の選手を紹介している。【写真】ワトソンさんが投稿した顔を寄せ合う大谷翔平夫妻の写真を見るトレードの噂があるものの、ドジャース