湖池屋は、昨年8月にリニューアルし、さらに美味しく生まれ変わった「湖池屋揚げたて直送便」シリーズから、冬限定の味わい「冬の揚げたて直送便 だし香る梅」を、1月1日から湖池屋オンラインショップで受注販売を開始した。「季節の揚げたて直送便」は、揚げたての美味しさを届けるポテトチップス「湖池屋揚げたて直送便」の“季節限定”商品として3月から販売を開始している。季節ごとの食材を取り入れた味づくりにこだわり、好