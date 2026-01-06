「トワイライトアフタヌーンティー」（2名分）ロイヤルパークホテルは、1月5日〜月28日の冬季限定で、B1F「ロイヤルスコッツ」において「トワイライトアフタヌーンティー 〜3種の選べるメインディッシュとバーテンダーが贈る冬のおすすめカクテル10選〜」を発売する。また、1月9日〜2月28日の期間には「Strawberry Cocktail Fair」を提供する。落ち着いた大人の新年会などに最適な1月2月限定の「トワイライトアフタヌーンティー」