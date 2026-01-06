アシックスジャパンは、快適な履き心地を追求したランニングシューズ「GEL−NIMBUS 28（ゲルニンバス28）」4品番を、1月9日からアシックスオンラインストアで先行発売し、1月22日からアシックス直営店各店（ファクトリーアウトレットを除く）、全国のスポーツ用品店などで順次発売する。「GEL−NIMBUS」シリーズは、1999年から展開している、同社を代表するクッション性を重視した高機能モデルのひとつ。「NIMBUS」はラテン語で「