コーセーは、同社のグローバルスキンケアブランド「雪肌精」から、3月16日に、日中用美白UV乳液「薬用雪肌精 ブライトニング デイケア アドバンス」（1品目1品種）を発売する。1品で乳液・日やけ止め・化粧下地の3つの機能を担う、日中用美白UV乳液が登場する。コーセー独自の美白・肌あれ防止有効成分である甘草由来有効成分W−グリチルレチン酸ステアリルを配合。肌あれを予防し、メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ。