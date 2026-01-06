財務省は6日、10年物国債の入札で、買い手に支払う利子の割合を示す表面利率を年2.1％に引き上げた。1998年1月以来、28年ぶりの高水準。7日に発行する。昨年10〜12月は1.7％だった。国債市場では、日銀が利上げを継続するとの思惑や財政悪化への懸念を背景に長期金利の指標である10年債の利回りが上昇傾向にあり、実勢金利に近づけた。国債は国が借金をするために発行する債券で、10年債は元本が返済されるまでの期間が10年の