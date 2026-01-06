元NGT48でタレントの中井りか（27）が6日までにインスタグラムを更新。子どもの成長に関する周囲の“マウント”的な発言に複雑な思いをつづった。1児の母である中井は、ストーリーズに愛娘の写真をアップし「夜なので弱音を許してほしいのですけれど同じことで悩んでるママがいたらと思って書きます」と、正月に親戚が集まった際の出来事について切り出した。親戚からは、中井の愛娘より3〜4カ月ほど早く生まれた“先輩赤ちゃん