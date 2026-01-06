テレビ朝日系ドラマ『再会 〜Silent Truth〜』(1月13日スタート 毎週火曜21:00〜)の制作発表記者会見が5日に都内で行われ、竹内涼真、井上真央、瀬戸康史、渡辺大知が登壇した。井上真央会見の中で「再会したい人・ものは?」と問われた井上は、「同級生」と回答。すると、現場でちょっとした“再会”があったことを明かす。「今回のスタッフの中に、同級生というか……学校は違ったんですけど、同じ地元に住んでいた方がいらして。