2026年の年頭にあたり、リコー 代表取締役 社長執行役員 大山晃氏は年頭所感として、以下を発表した。謹んで新年のご挨拶を申し上げます。世界経済はAI投資等に支えられながらも、様々な不確実要因があり、引き続き予測が難しい状況が続いています。こうした中、私たちを取り巻く事業環境もかつてないスピードで大きく変化しています。変化の激しい時こそ、リコーとして、確固とした事業基盤を築き上げることの重要性を強く