日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）は６日、東京・豊洲市場で５日に行われた初競りで一番マグロが史上最高値だったことを特集した。一番マグロはすしチェーン「すしざんまい」を展開する喜代村が５億１０３０万円で落札。同日に東京・中央区の「すしざんまい本店」で解体ショーを行い、訪れた客に早速新鮮なマグロを通常価格で振る舞ったことを紹介した。また番組では２０２４年同局に入社し