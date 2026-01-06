¾¼ÏÂ100Ç¯¤¬½ª¤ï¤ê¡¢¾¼ÏÂ101Ç¯¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¤¤¤Þ¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡¢¾¼ÏÂ¤Î¾ÝÄ§¤¿¤ë¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤ÎÂ­À×¤ò¤¿¤É¤ê¤¿¤¤¡£²ÏÀ¾½¨ºÈ¡¦Ì¾¸Å²°Âç³ØÂç³Ø±¡¿ÍÊ¸³Ø¸¦µæ²Ê½Ú¶µ¼ø¤¬¡¢Àï¸å¤ÎÁ´¹ñ½ä¹¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤¹¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾¼ÏÂ60Ç¯¡¢±àÍ·²ñ¤ÇÀ¼¤ò³Ý¤±¤é¤ìÎÞ¤¹¤ë½÷Í¥¡¦¹âÊö»°»Þ»Ò¡ö¡ö¡ö½ªÀï¸å¤Î1946Ç¯2·î¡¢¡ÖÀïÁè¤Ç½ý¤Ä¤¤¤¿¿Í¡¹¤ò°Ö¤á¤¿¤¤¡×¤È¤Î¾¼ÏÂÅ·¹Ä¤Î¶¯¤¤°Õ»Ö¤Ë¤è¤êÁ´¹ñ½ä¹¬¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£ºÇ½é¤Î½ä¹¬ÃÏ¡¦¿ÀÆàÀî¸©¤Ë¸½¤ï¤ì¤¿Å·¹Ä¤Ï¡¢·³Éþ¤Ç