4日に東京ガーデンシアターで行われた音楽フェス「New Beginning Fes」の腕相撲企画で、ダンス＆ボーカルグループ「BUDDiiS（バディーズ）」のSHOOTこと森愁斗（23）が腕を負傷。6日、グループ公式サイトなどを通じ右上腕骨骨幹部骨折との診断を受けたと発表された。事態を受け「New Beginning Fes」は公式サイトで謝罪した。イベント主催のフジテレビは「『New Beginning Fes 2026』において、BUDDiiSのメンバーSHOOT様が負傷