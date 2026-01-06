白血病を公表し、抗がん剤治療に取り組んでいるタレントのネイボールさんが、自身のブログを更新。体調について近況を綴りました。 【写真を見る】【 白血病 】ネイボールさん「要精密検査」「体調が悪い日も増えてきた気がしています」「先生にも『もしかしたら身体に何か異常があるかもしれない』と言われ」病院へネイボールさんは、「要精密検査」と題して、「最近、副作用の影響で体調があまり良くありません。」と