韓国プロ野球（KBO）のLGツインズは6日、中日、近鉄、オリックスで捕手として活躍した鈴木郁洋氏（50）がバッテリーコーチに就任したと発表した。鈴木氏は仙台育英、東北福祉大を経て97年ドラフト4位で中日に入団。00年にはプロ選手の出場が解禁されたシドニー五輪に野球日本代表として出場した。02年オフにトレードで近鉄に移籍し、04年オフの分配ドラフトでオリックスに移籍した。NPBでの通算成績は501試合で打率・185、3