5人組グループ・LE SSERAFIMが所属する「SOURCE MUSIC」が、初となるボーイグループを結成する。それに先立って、きょう5日から2008年以降生まれの男性を対象とした『SOURCE MUSIC 2026 GLOBAL BOY AUDITION』をオンラインにて世界同時開催する。【ライブ写真】Ryan Seacrest氏のインタビューに応じたLE SSERAFIM『SOURCE MUSIC 2026 GLOBAL BOY AUDITION』の応募期間は、25日までの約3週間となる。2008年以降に生まれた男性で