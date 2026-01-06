“ミスターアウトサイダー”の異名を持つ総合格闘家、啓之輔（42）が5日夜、自身のX（旧ツイッター）を更新。SNS上で拡散されているトイレ内での「いじめ暴行」とみられる動画について、言及した。SNS上では数日前から、トイレ内で複数の男子生徒らが笑いながら見る中、1人の生徒が、無抵抗の生徒に対し、便所の前で顔面にパンチを入れたり、右ハイキックをしたりするなどの「いじめ暴行」とみられる動画が一部Xアカウントなどに投