日々の業務に忙殺され、役員変更登記を失念…。このようなミスを犯す経営者は珍しくありません。とくに多いのは同じ役員が続投する「重任」の登記忘れです。会社の業務実態が変わらないことから、つい見過ごされがちですが、そこには会社の運営を大きく損なうリスクがあるため、十分な注意が必要です。司法書士の加陽麻里布氏が解説します。役員変更登記の「失念」は珍しくない「役員は変わっていないので、登記は不要だと思ってい