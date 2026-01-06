【サンパウロ共同】ベネズエラの首都カラカス中心部の大統領府近くで5日、複数の銃声が聞こえたとスペイン通信などが報じた。大きな混乱は起きていないもよう。大統領府に接近したドローンを撃ち落とすために治安部隊が発砲したとの情報もあるが、原因は不明。5日はロドリゲス暫定大統領の就任式が国会で開かれ、中心部は警備が強化されていた。