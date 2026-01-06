¸áÁ°10»þ18Ê¬¤´¤í¡¢Ãæ¹ñÃÏÊý¤ÇºÇÂç¿ÌÅÙ5¶¯¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ëÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëÄÅÇÈ¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÃÏ¿Ì¤ÎºÇ¿·¾ðÊóµ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¿Ì¸»¤ÏÅçº¬¸©ÅìÉô¤Ç¿¼¤µ¤Ï10¥­¥í¡¢¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¤Ï6.2¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇÂç¿ÌÅÙ¤Î5¶¯¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¶­¹Á»Ô¡¢Ä»¼èÆüÌîÄ®¡¢¹¾ÉÜÄ®¡¢¾¾¹¾»Ô¡¢°ÂÍè»Ô¤Ç¤¹¡£ÊÆ»Ò»Ô¡¢ÆüµÈÄÅÂ¼¡¢Ä»¼èÆîÉôÄ®¡¢ÇìæÍÄ®¡¢ÆüÆîÄ®¡¢±ÀÆî»Ô¤Ç¤Ï¿ÌÅÙ5¼å¤ò´ÑÂ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢¹­¤¤