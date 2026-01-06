¥á～¥Æ¥ì¡ÊÌ¾¸Å²°¥Æ¥ì¥Ó¡Ë 1·î6Æü¸áÁ°10»þ28Ê¬¤´¤í¡¢Åçº¬¸©ÅìÉô¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ëºÇÂç¿ÌÅÙ5¼å¤ÎÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ´ôÉì¸©Æâ¤Ç¤Ï¿ÌÅÙ1¤ÎÍÉ¤ì¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ºÇÂç¿ÌÅÙ5¼å¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¤Î¤ÏÅçº¬¸©¤Ç¤¹¡£ ¤³¤ÎÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëÄÅÇÈ¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ ¿Ì¸»¤Î¿¼¤µ¤Ï10km¡£ÃÏ¿Ì¤Îµ¬ÌÏ¤ò¼¨¤¹¥Þ¥°¥Ë¥Á¥åー¥É(M)¤Ï5.1¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ ´ôÉì¸© ¡Ú¿ÌÅÙ1¡Û Âç³À»Ô ³¤ÄÅ»Ô °ÂÈ¬Ä® Á´¹ñ¤Ç¿ÌÅÙ5¼å°Ê¾å¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿ÃÏ°è¤Ï