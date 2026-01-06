東京ディズニーリゾート（ＴＤＲ、千葉・浦安市）を運営するオリエンタルランド（ＯＬＣ）は６日、東京ディズニーランド（ＴＤＬ）と東京ディズニーシー（ＴＤＳ）の累計入園者が 9 億人を突破したことを発表した。１９８３ 年 ４ 月 １５ 日にＴＤＬが開園してから ４２年２６６日目での到達となる。今年はＴＤＳが開園して ２５ 年目の年となる。ＯＬＣ「これまでＴＤＲにご来園いただきました多くのゲストの皆さまをはじめ