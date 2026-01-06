アイドルグループ「ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲ」のメンバー・鎮西寿々歌が、新年に際して自身のＳＮＳを更新。ファンから多数のエールが寄せられている。鎮西は５日、インスタグラムに「明けましておめでとうございます」と書き出し、オレンジ色の衣装ショットなどをアップ。「年末年始色々な嬉しいことがあり、何から書こうか悩んでいたらお正月が終わっておりましたまたゆっくりと振り返っていきたい気持ち」とつづり、「