¡ÚÁ°¸åÊÔ¤Î¸åÊÔ¡¿Á°ÊÔ¤òÆÉ¤à¡ÛÉÔÎÑ¤ò·Ð¤Æ¡Ö3ÅÙÌÜ¤ÎËÜµ¤¤ÎÎø¡×·ÑÂ³Ãæ¡Ä60ºÐÉ×¤¬ºÊ¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ç¡ÈÆ©ÌÀ¿Í´Ö¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ï¥±ÅÄ½ê´²°ì¤µ¤ó¡Ê60ºÐ¡¦²¾Ì¾¡á°Ê²¼Æ±¡Ë¤Ï¡¢¸½ºß¡¢3ÅÙÌÜ¤Î¡ÖËÜµ¤¤ÎÎø¡×¤ÎºÇÃæ¤Ë¤¢¤ë¡£·ëº§¤·¤¿¤Î¤Ï29ºÐ¤Î¤È¤­¤Ç¡¢Áê¼ê¤Ï²ñ¼Ò¤ÎÆ±´ü¤ÎÍµÈþ»Ò¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡£Èà½÷¤Ï»Å»ö¤ÎºÍÇ½¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢36ºÐ¤ÇÌ¼¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤í¤Ë¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤Î´´Éô¸õÊä¤Ë¤Þ¤Ç½ÐÀ¤¡£¤ª¸ß¤¤¤ËÂº½Å¤·¹ç¤¦É×ÉØ´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤¿¡£°û¿©Å¹¤ò±Ä¤à¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤ÎÊì¤Ë