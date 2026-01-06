¡ÚÁ°¸åÊÔ¤ÎÁ°ÊÔ¡¿¸åÊÔ¤òÆÉ¤à¡Û60ºÐÉ×¤Î¡Ö¿ÍÀ¸¤Î´Î¡×3¿Í¤Î½÷À­ÊÌ¤ì¤Ê¤¤ºÊ¡¢¸µ¡¦ÉÔÎÑÁê¼ê¡Ä¼«¾Î¡ÖºÇ¸å¤ÎÎø¡×¤Î¤ªÁê¼ê¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î»×¤¦¤è¤¦¤Ë¼«Í³¤ËÀ¸¤­¤¿¤¤¡×¡£¤½¤ì¤¬Â¿¤¯¤Î¿Í¤ÎË¾¤ß¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬Æ±»þ¤Ë¡Ö¼«Ê¬¾¡¼ê¤ËÀ¸¤­¤Æ¿Í¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼Ò²ñ¤Ï°ìÄê¤ÎÃá½ø¤¬ÊÝ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤Ç¤â¤ä¤Ï¤ê¡¢¿Í¤Ï¼«Ê¬¤Î¿´¤ËÃé¼Â¤Ë¤·¤«À¸¤­¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤½¤¦¸À¤¦¤Î¤ÏÅÄ½ê´²°ì¤µ¤ó¡Ê60