スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！今回は、冬の定番【お鍋】に関するアンケート結果をまとめてみました。果たしてみんなの好きなお鍋や具材は？「お鍋」にまつわるリアルな声を集めました！ ■今回は、「お鍋」についてまとめてみました！E・レシピ編集部のTです。「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとう