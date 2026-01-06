気象台は、午前11時6分に、なだれ注意報を村山市、東根市、尾花沢市、大石田町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】山形県・村山市、東根市、尾花沢市、大石田町に発表（雪崩注意報） 6日11:06時点村山、置賜、最上では、6日夕方まで大雪や電線等への着雪に注意してください。山形県では、6日夜遅くまで高波に、6日夕方まで落雷に、6日までなだれに注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■米沢