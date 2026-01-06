こちらは、ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した楕円銀河「M49（Messier 49）」。おとめ座の方向、約5600万光年先にあります。特徴的な渦巻腕（渦状腕）を持つ渦巻銀河や棒渦巻銀河とは異なり、楕円銀河は目立った構造を持たないタイプの銀河です。【▲ ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した楕円銀河「M49」（Credit: ESA/Hubble & NASA, J. Blakenslee, P Cote et al. - https://esahubble.org/images/potw1911a/）】楕円銀河