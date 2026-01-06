結婚式はたくさんの人に祝福されて、幸せに包まれますよね。そんな一生に一度の晴れ舞台を、台無しにされることがあるようで……？今回は、結婚式にシンママの幼馴染を招待した夫に妻がキレた話をご紹介いたします。シンママの幼馴染を招待「夫は結婚式に、幼馴染を招待したんです。しかもその人は女性……。仕事の同僚とかならまだしも、あまり結婚式に異性の友達は呼ばないですよね。夫から幼馴染の存在は聞いたことがあったけ