ステラファーマが大幅続伸している。午前１０時ごろ、住友重機械工業やフジタ（東京都渋谷区）、藤田学園（愛知県豊明市）などと進めるホウ素中性子捕捉療法（ＢＮＣＴ）の研究開発に関して、住友重が藤田医科大学と深部がん治療の研究開発を目的としたＢＮＣＴ治療システム及びＢＮＣＴ線量計算プログラムの導入に関する契約を締結したと発表したことが好感されている。 住友重は、加速器の出力電流値を増やすことで