春日武彦『怪談の真髄--ラフカディオ・ハーンを読みなおす』（筑摩書房）が2026年1月15日に発売される。 【写真】『怪談の真髄--ラフカディオ・ハーンを読みなおす』書影を見る ラフカディオ・ハーン（小泉八雲／1850-1904）は、1890 年の来日から日本の物語や民間信仰、風習などを学び、彼の考える日本文化の精髄を散文に残した。西洋的視点から再解釈された日本文化の面白さ、と同時にそこに写し取られ