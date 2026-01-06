森永製菓は1月6日、「チョコボール」の金・銀のエンゼルを集めて必ずもらえる「おもちゃのカンヅメ」のリニューアルを発表しました。第57代目となる新たなカンヅメは、「金のキョロメダル缶」です。また、平成初期に人気を博した「縁起ものキョロちゃん」の復刻キャンペーンも実施されます。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■おなじみの曲に合わせてメダルゲーム「金のキョロメダル缶」今回のテーマは、金