５日午前１０時１８分ごろ、島根県東部を震源とするＭ６．２の地震が発生。気象庁によると、同地域では２３分間に６回の地震が相次ぎました。その後午前１１時３０分までに震度１以上を観測する地震が計１１回発生しています。午前１０時１８分の地震■マグニチュード６．２■震源の深さ１０キロ■震央島根県東部■震度５強境港市鳥取日野町江府町松江市安来市午前１０時２４分の地震■マグニチュード４．５■震源の深