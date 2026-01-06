2026年1月3日、韓国・マネートゥデイは「パスポートなしで日本に行く？。韓日の国境の壁は本当になくせるのか」と題した記事を掲載した。大韓商工会議所のチェ・テウォン会長は先月8日に行われた日韓商工会議所首脳会議で、「欧州連合（EU）のシェンゲン協定のようにパスポートなしで往来できるようにする」という観光活性化案を提案した。「国境の壁をなくせば両国を結ぶ外国人観光プログラムが活性化でき、両国経済にとって新た