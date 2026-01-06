JR西日本によりますと6日午前、山陽新幹線の相生−徳山駅間の上下線で停電が発生、この影響により同区間で運転を見合わせています。その後、運転見合わせの範囲が拡大し、新大阪−博多間で運転見合わせとなっています。JR西日本によりますと、停電の原因は、午前10時18分に山陰地方で発生した地震の影響により、相生駅−徳山駅間の地震防災システムが動作し、安全確保のため送電を停止したということです。その後、送電を再