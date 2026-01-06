記者会見する今治造船の檜垣幸人社長（右）とジャパンマリンユナイテッドの広瀬崇社長＝6日午前、東京都内国内造船首位の今治造船（愛媛県今治市）は6日、2位のジャパンマリンユナイテッド（JMU、横浜市）を子会社化したことに関し、東京都内で記者会見した。檜垣幸人社長は「生き残りのため、国際競争に打ち勝たなければならない」と述べ、業界再編と政府支援により水をあけられた中国、韓国勢に対抗する考えを示した。檜垣氏