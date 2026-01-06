ソニー・ホンダモビリティが公開した「AFEELA1」の先行量産車＝5日、米ラスベガス（共同）【ラスベガス共同】ソニーグループとホンダの共同出資会社ソニー・ホンダモビリティは5日（日本時間6日）、第1弾の電気自動車（EV）「AFEELA（アフィーラ）1」を2027年前半に日本市場に投入すると明らかにした。新たなコンセプトモデルも発表した。米西部ラスベガスで6日に開幕する世界最大級の先端技術の見本市「CES」に先立ってメディ