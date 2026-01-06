ＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」が６日、放送され、トキ（高石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）が一緒に暮らすことに同意しあったものの、トキが父母ら家族にそのことを言い出せない展開がネット上で話題になった。ヘブンは「家族に伝えることは一番大切だからすぐに伝えに行こう」と行動しようとするも、トキは「待って下さい」と制止する。ヘブンは「ワタシ…ダメ？イジン、ダメ？」と困惑する。また、松野家の家族