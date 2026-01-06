気象庁は6日午前、10時18分ころの地震により、長周期地震動階級4を観測した地域があると発表した。長周期地震動階級4を観測したのは、鳥取西部。島根東部では長周期地震動階級2が観測され、大阪北部、徳島北部、高知東部、福岡筑後では長周期地震動階級1が観測された。気象庁のホームページによると、長周期地震動階級とは、固有周期が 1〜2 秒から 7〜8 秒程度の揺れが生じる高層ビル内における、地震時の人の行動の困難さの程度