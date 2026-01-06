タケヤ化学工業は、保温もできるステンレスボトル「トラベラー」シリーズより、きらめく塗装を施した「スペシャルセレクション」を2026年1月5日に発売します。カラーはディープナイト、ゴートシルバー、オーシャンビューの3色。実売価格は3960円（税込）。 ↑タケヤフラスク トラベラー17 スペシャルセレクション（ディープナイト、ゴートシルバー、オーシャンビュー） 記事のポイント ラメを散りばめたようなきらめきの