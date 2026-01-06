【金のキョロメダル缶】 1月下旬～発送予定 森永製菓は、「おもちゃのカンヅメ」から新たなカンヅメ「金のキョロメダル缶」を展開し、1月下旬から発送する。 「おもちゃのカンヅメ」は、チョコレート菓子「チョコボール」の「くちばし」（開け口）にある“金”のエンゼル1枚、または“銀”のエンゼル5枚を集めて必ずもらえるキャンペーン。今回新たに登場する「金の