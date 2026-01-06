¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê ÀÅ²¬Ï«Æ¯¶É¤Ï¡¢¡ÖÎáÏÂ7Ç¯ÅÙÃæ¹âÇ¯À¤Âå³èÌö±þ±ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢2026Ç¯1·î¤«¤é2·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡ÖÃæ¹âÇ¯À¤Âå¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¹çÆ±´ë¶ÈÀâÌÀ²ñ¡×¤òÀÅ²¬¸©Æâ3²ñ¾ì¤Ç³«ºÅ¡£³µ¤Í35ºÐ¤«¤é59ºÐ¤ÎÃæ¹âÇ¯À¤Âå¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢´ë¶È¤ÎºÎÍÑÃ´Åö¼Ô¤«¤éÄ¾ÀÜÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£ ÀÅ²¬Ï«Æ¯¶É¡ÖÃæ¹âÇ¯À¤Âå¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¹çÆ±´ë¶ÈÀâÌÀ²ñ¡×  ³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î28Æü(¿å)¡Á2·î3Æü(²Ð)³«ºÅ¾ì½ê¡§ÀÅ²¬(¥°