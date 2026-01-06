°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÊ¬ÀÏµ¡´ï¹©¶È²ñ(JAIMA)¤È°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÎ×¾²¸¡ººÌô¶¨²ñ(JACRI)¤Ï¡¢¶¦ºÅWeb¥»¥ß¥Ê¡¼¡ØÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤­¤¿¤¤É´Æü³±¡§¿ÇÃÇ¡¦¸¡ºº¡¦Í½ËÉ¡¦¼£ÎÅ¤«¤éÂÑÀ­É´Æü³±¤ÎÎ®¹Ô¡Ù¤Î¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥ÉÇÛ¿®¤ò³«»Ï¡£´¶À÷¾ÉÊ¬Ìî¤ÇË­ÉÙ¤Ê¼ÂÀÓ¤ò»ý¤ÄÀéÍÕÂç³Ø¿¿¶Ý°å³Ø¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÀÐÏÂÅÄÌ­É§¶µ¼ø¤ò±é¼Ô¤Ë·Þ¤¨¡¢ºÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉ´Æü³±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£ JAIMA¡¦JACRI¶¦ºÅWeb¥»¥ß¥Ê¡¼¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤­¤¿¤¤É´Æü³±¡× ÇÛ¿®´ü´Ö¡§2026