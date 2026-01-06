¤µ¤¹¤¬¡Ö°ÂÇÜ¥¤¥¿¥³À¯¸¢¡×¤À¡£5Æü¤Î¹â»Ô¼óÁê¤ÎÇ¯Æ¬µ­¼Ô²ñ¸«¡£ÊÆ¹ñ¤Î¥Ù¥Í¥º¥¨¥é·³»ö¹¶·â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥È¥é¥ó¥×¡×¤ä¡ÖÊÆ¹ñ¡×¤Î¸ÀÍÕ¤òÈò¤±¡¢°ìºòÆü¡¢¸ø¼°X¤ËÅê¹Æ¤·¤¿Ê¸¸À¤ò¤Ê¤¾¤ë¤À¤±¤À¤Ã¤¿°ìÊý¡¢¾éÀå¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡¢¡Ö°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿»þ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¹â»Ô¼óÁê¡Ö¥È¥é¥ó¥×·Ø¤Ç¡×¤Ï¡ÈÊÒ»×¤¤¡É¤Ë¡Ä½éË¬ÊÆ¤Ø¡ÖÁá¤¯²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¥é¥Ö¥³¡¼¥ë·«¤êÊÖ¤·¤ËÉº¤¦¾ÇÁç´¶¢£¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ¡¢°ËÀª¿ÀµÜ¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤­¤Æ¤¢¤²¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¹â