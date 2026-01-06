KELA³ô¼°²ñ¼Ò¤ÈUltra Red Ltd.¤Ï¡¢2026Ç¯1·î21Æü(¿å)¡¢Ì¾¸Å²°¤Ë¤Æ¡ÖKELA¥°¥ë¡¼¥× Active Cyber Defense¥»¥ß¥Ê¡¼¡×¤ò³«ºÅ¡£¡ÖÀ¤³¦¤ÎÈÈºá½¸ÃÄ¤«¤éÁÀ¤ï¤ì¤ëÆüËÜ´ë¶È¡¢Àè¼êËÉ¸æ¤ÎºÇ¿·¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤È¤Ï¡©¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢Ç½Æ°Åª¥µ¥¤¥Ð¡¼ËÉ¸æ¤ÎºÇ¿·»öÎã¤ä¼ÂÁ©Åª¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ KELA¥°¥ë¡¼¥×¡ÖActive Cyber DefenseÌ¾¸Å²°¥»¥ß¥Ê¡¼¡×  ³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯1·î21Æü(¿å) ¥»¥ß¥Ê¡¼ 14:30¡Á16:30(¼õÉÕ³«»Ï14:00)¡¿º©¿Æ