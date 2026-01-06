FORESTON¤Ï¡¢2026Ç¯1·î13Æü(²Ð)¡¢±üÆþÀ¥¥¨¥ê¥¢¤Ë¥Ä¥¢¡¼¤ÎµòÅÀ»öÌ³½ê¤È¤Ê¤ë¡ØFORESTON -OIRASE BASE-¡Ù¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¡£¥Í¥¤¥Á¥ã¡¼¥¬¥¤¥É¥Ä¥¢¡¼¤ÎÈ¯ÃåµòÅÀ¤È¤·¤Æ¤Îµ¡Ç½¤Ë²Ã¤¨¡¢¼«Á³´Ä¶­¤Ë´Ø¤¹¤ë½ñÀÒ¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤¿¡Ö¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¡¼¡×¤òÊ»Àß¤·¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤äÎ¹¹Ô¼Ô¤¬µ¤·Ú¤ËÎ©¤Á´ó¤ì¤ë¥ª¡¼¥×¥ó¥¹¥Ú¡¼¥¹¤È¤·¤Æ±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ FORESTON¡ÖFORESTON -OIRASE BASE-¡×  ¥ª¡¼¥×¥óÆü¡§2026Ç¯1·î13Æü(²Ð)½êºßÃÏ¡§ÀÄ¿¹¸©½½ÏÂÅÄ»ÔÂç»ú±ü