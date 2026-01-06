CatfightRonald¤ÈAMORESY¤Ï¡¢2025Ç¯12·î25Æü¤è¤ê¡¢¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¿··¿¶¥±Ë¿åÃå(¥ì¥ª¥¿¡¼¥É)3¼ï¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¡£½÷À­¤ÎÈþ¤·¤µ¤È¶¯¤µ¤òÃµµá¤¹¤ë±ÇÁüÀ©ºî¥Ö¥é¥ó¥É¤È¡¢¹âÉÊ¼Á¤Ê¥¹¥Ñ¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹À¸ÃÏ¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ë¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤è¤ë¡¢µ¡Ç½Èþ¤ÈÌ¥¤»¤ëÍ×ÁÇ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£ CatfightRonald¡ßAMORESY¡Ö¥³¥é¥Ü¶¥±Ë¿åÃå¡×  È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î25ÆüÈÎÇä¾ì½ê¡§Amazon¡¢AMORESY¼è°·Å¹ Â¾ Ä¹Ç¯¡ÖÆ®¤¦½÷À­¡×