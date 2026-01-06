食楽web 寒さ深まる日々の中、鍋やスープの登場が増えた家庭も多いでしょう。 冬の食卓に欠かせない野菜といえば、やはり白菜。煮込み、炒め物、漬物まで幅広く活躍する万能野菜ですが、いちばんおいしい季節は12月から2月頃、真冬の時期です。 白菜は寒さの中で、凍結を防ぐために体内に糖分を蓄える性質を持っているそう。自然と甘みが増し、加熱することでとろっとした食感に。だから鍋物にピッタリなのですね。 白菜