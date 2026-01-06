長江三峡水利ハブ（三峡ダム）プロジェクト。（資料写真、秭帰＝新華社配信／鄭家裕）【新華社北京1月6日】中国国家発展改革委員会の王昌林（おう・しょうりん）副主任は5日、国務院新聞（報道）弁公室が開いた記者会見で、長江経済ベルトの域内総生産（GDP）がこの10年で2倍以上となり、全国に占める割合も42.2％から47.3％に上昇したと明らかにした。